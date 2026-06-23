Sangue sulle strade a Bari: due incidenti mortali in poche ore

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Un drammatico bilancio di sangue torna a scuotere le strade di Bari nel giro di pochissime ore. Tra il tardo pomeriggio di ieri e la scorsa notte, due distinti incidenti stradali con esito mortale hanno strappato alla vita un uomo di 69 anni e un ragazzo di appena 19 anni.

Il primo dramma si è consumato ieri pomeriggio, intorno alle ore 19:00, nel quartiere di Palese. Un pedone di 69 anni stava attraversando via Nazionale, in prossimità dell’incrocio con via Maione, quando è stato violentemente travolto da un veicolo in transito. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari e la corsa disperata in ospedale, l’anziano è deceduto poco dopo il ricovero a causa dei gravi traumi riportati. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi tecnici necessari a stabilire le responsabilità e, su disposizione della magistratura, hanno provveduto al sequestro della vettura investitrice.

La seconda tragedia è avvenuta questa notte, intorno all’1:30, su viale Europa, quasi in corrispondenza con via Bruno Buozzi. L’impatto, rivelatosi fatale, ha coinvolto un’autovettura Audi e uno scooter Honda SH, guidato da un giovane centauro di 19 anni originario di Bitritto. Lo scontro è stato violentissimo e per il ragazzo non c’è stata via di scampo. Subito dopo la constatazione del decesso da parte del personale del 118, la situazione è degenerata sul piano dell’ordine pubblico: i parenti della vittima si sono scagliati contro l’ambulanza prendendola a pugni. Anche in questo caso i mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro amministrativo dalla polizia locale, che sta operando sotto il coordinamento e le direttive dell’autorità giudiziaria per acclarare le precise responsabilità e l’esatta dinamica del sinistro.