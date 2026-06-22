Bari e l’estate al San Paolo tra finestre chiuse e aria irrespirabile: “Noi ostaggio dei cattivi odori”

Annunci

Finestre chiuse, aria irrespirabile e notti sempre più difficili da affrontare. Con l’arrivo delle alte temperature torna a farsi sentire uno dei problemi che da anni accompagna l’estate dei residenti del quartiere San Paolo di Bari, quello dei cattivi odori che, soprattutto nelle ore serali e notturne, “invadono” le abitazioni costringendo molti a rinunciare persino a tenere aperte le finestre.

Un disagio che, secondo i cittadini, tende a peggiorare man mano che il caldo aumenta e che si entra nel vivo della stagione estiva. Le segnalazioni si stanno già moltiplicando sui social, dove numerosi residenti raccontano una situazione che definiscono ormai cronica e che si ripresenta puntualmente ogni anno. “Mi sembra impossibile che dopo anni non si riesca a venire a capo della situazione”, denuncia un residente, “tante parole, ma promesse mai mantenute. Restiamo ostaggio dei cattivi odori, chiusi in casa, nei mesi più caldi”, conclude.

Con il passare delle settimane e l’innalzamento delle temperature, la preoccupazione è che il fenomeno possa intensificarsi ulteriormente, rendendo ancora più complicata la permanenza nelle abitazioni. Per molte famiglie, infatti, le ore serali rappresentano l’unico momento della giornata in cui poter arieggiare gli ambienti dopo il caldo accumulato durante il giorno. Ma proprio in quella fascia oraria, spiegano i residenti, gli odori diventano spesso insopportabili. Tra le possibili cause indicate dai cittadini torna anche il tema della gestione dei rifiuti organici. “I sacchetti dell’umido non ne parliamo, conferiti in orario sbagliato col caldo pomeridiano alimentano questa problematica”, osserva un residente, evidenziando come le elevate temperature possano aggravare ulteriormente la diffusione dei cattivi odori. Così, la sensazione diffusa è quella di un problema mai realmente risolto e destinato a ripresentarsi ogni estate. “Che schifo, oramai il San Paolo è abbandonato del tutto, nemmeno il terzo mondo”, denuncia un altro cittadino, esprimendo la frustrazione di molti residenti.