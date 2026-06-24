Londra e Nizza raggiungibili da Bari anche d’inverno

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Londra e Nizza saranno raggiungibili da Bari anche d’inverno. Per la prima volta, infatti, la compagnia aerea easyJet ha annunciato l’estensione dei due collegamenti nella Winter 2026. Entrambi i collegamenti saranno operati con una doppia frequenza settimanale: Nizza il mercoledì e il sabato e Londra Gatwick il martedì e il sabato. L’iniziativa è frutto di accordi che rientrano nel Protocollo d’Intesa tra Aeroporti di Puglia e Comune di Bari, prima amministrazione in Puglia ad aver destinato i proventi della tassa di soggiorno alla destagionalizzazione e alla promozione turistica della città.

“L’estensione di queste rotte anche al periodo invernale – ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – rappresenta un risultato di grande significato per il nostro territorio e testimonia come il percorso di destagionalizzazione dell’offerta stia producendo risultati tangibili. Grazie a questi collegamenti che garantiscono continuità durante tutto l’anno, la Puglia rafforza la propria capacità di attrarre visitatori anche ‘fuori stagione’, intercettando la domanda di quanti sono sempre più interessati a vivere il nostro territorio in maniera autentica e sostenibile. L’operatività di questi voli genera, peraltro, benefici diffusi per l’intero tessuto economico locale, sostiene l’occupazione, favorisce nuovi investimenti e distribuisce i flussi in maniera più equilibrata nel corso dell’anno. Inoltre, grazie a questa operazione tanti pugliesi che vivono in Francia e in Inghilterra potranno tornare a casa più facilmente anche nei mesi invernali. Desidero ringraziare il Comune di Bari per essere stato il primo in Puglia a condividere questa visione, la Regione per l’incessante supporto a tutte le iniziative finalizzate al potenziamento dell’accessibilità del territorio e easyJet per la fiducia verso la Puglia e i suoi aeroporti”.

“Siamo i primi in Puglia, grazie all’intuizione dell’assessore Petruzzelli ha dichiarato il sindaco di Bari, Vito Leccese – a sperimentare l’utilizzo di una parte del gettito della tassa di soggiorno per migliorare i nostri collegamenti aerei con il duplice obiettivo di destagionalizzare i consistenti flussi turistici che interessano la nostra città e, al tempo stesso, di garantire ulteriori opportunità di collegamento con città europee anche per la nostra comunità”.

“Siamo molto soddisfatti di estendere anche alla stagione invernale i collegamenti da Bari verso Londra Gatwick e Nizza, un risultato che conferma il crescente successo della Puglia all’interno del nostro network” – ha sottolineato Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia. “Con queste novità vogliamo non solo offrire ai passeggeri pugliesi collegamenti internazionali comodi e diretti verso due destinazioni strategiche in Europa, ma anche continuare a sostenere i flussi verso il territorio pugliese oltre i mesi estivi. Crediamo nel valore della destagionalizzazione, perché una connettività stabile durante tutto l’anno contribuisce a creare nuove opportunità per il territorio e a valorizzarne pienamente il potenziale turistico ed economico”.