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Flotilla, liberati gli attivisti pugliesi Centrone e Alberizia. Erano prigionieri in Libia

Lo ha annunciato il Ministro Tajani

Pubblicato da: redazione | Mer, 24 Giugno 2026 - 07:40
Foto Facebook Freedom Flotilla Italia
  • 6 sec
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Sono stati liberati i due attivisti italiani della Freedom Flotilla, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, entrambi pugliesi, detenuti in Libia da circa un mese. Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani con un messaggio pubblicato sui social.

“Sono felice di poter annunciare la liberazione di Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della Flotilla, che erano detenuti da un mese in Libia”, ha scritto il vicepremier e responsabile della Farnesina.

Insieme ai due pugliesi è stato affidato al console italiano a Bengasi anche Matias Alvarez Rodriguez, cittadino uruguaiano in possesso della cittadinanza italiana. La vicenda si conclude dopo circa un mese di detenzione in Libia. Non sono stati al momento resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze della liberazione né sui tempi del rientro in Italia dei tre cittadini.

Foto repertorio

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