Bari calcio, il centrodestra attacca Leccese: «Troppa fuffa, poca concretezza»

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I consiglieri comunali del centrodestra barese prendono le distanze dalle ultime decisioni del sindaco Leccese sul futuro del Bari calcio. In una dichiarazione congiunta, i rappresentanti dell’opposizione esprimono dubbi sia sul metodo che sul merito.

«Non eravamo e non siamo del tutto convinti che le tre condizioni possano cambiare il rapporto di questa società con Bari e i baresi, lo siamo ancor meno dopo aver letto i nomi che Leccese ha autonomamente deciso. Un comitato composto da alcuni nomi – su tutti quello di don Angelo Cassano, militante di lungo corso della causa rossa a Bari – figli di scelte politiche e non sportive. Troppi nomi, poca concretezza, troppa fuffa. D’altronde ancora non abbiamo ben capito che ruolo dovrebbe avere questo organismo pletorico rispetto agli impegni sportivi che questa società ha sempre disatteso. Abbiamo garantito unità politica e coesione per rendere più forte la Città, non vorremmo dover assistere alla classica furia francese e ritirata spagnola».