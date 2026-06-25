Le orecchiette di Bari Vecchia volano a New York: Nunzia porta la pasta a mano in America

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Le orecchiette di Bari Vecchia sbarcano a New York. Nunzia, la signora della pasta a mano diventata un simbolo del quartiere più antico del capoluogo pugliese, è volata negli Stati Uniti e dal suo profilo Facebook ha condiviso le prime impressioni di fronte alla skyline americana: «New York è enorme. Io la guardo con gli occhi di chi arriva da Bari Vecchia e si meraviglia davanti a tanta grandezza. Ma anche quando vai lontano, ti porti sempre dietro la tua casa e le tue radici».

Un viaggio che non è solo turistico. Il 27 giugno Nunzia sarà protagonista di una dimostrazione di pasta fresca al Pastosa Cranford, in New Jersey, dove mostrerà dal vivo come si fanno le orecchiette, il formato di pasta più legato alla tradizione barese. Un appuntamento aperto al pubblico, in cui i partecipanti potranno guardare, provare e portare a casa la pasta appena fatta.

«America, siamo arrivate. E adesso portiamo un po’ di Puglia anche qui», ha scritto sul suo profilo, prima di aggiungere con il tono diretto che la contraddistingue: «La pasta è qualcosa che si guarda, si impara… e soprattutto si mangia. Vi aspetto con tanta gioia».