Bari nella morsa del caldo, bollino rosso per tre giorni consecutivi

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Prosegue l’ondata di calore su Bari. Il Ministero della Salute conferma il livello massimo di allerta con il bollino rosso (livello 3) per tre giornate consecutive: giovedì 25, venerdì 26 e sabato 27 giugno. Si tratta del livello più elevato previsto dal sistema nazionale di monitoraggio, che segnala condizioni meteorologiche in grado di avere effetti sulla salute non solo delle persone più fragili, ma dell’intera popolazione.

Secondo il bollettino ministeriale, giovedì 25 giugno sono previste temperature di 28 gradi alle 8 del mattino, 31 gradi alle 14 e una temperatura massima percepita di 34 gradi. Venerdì 26 giugno la colonnina di mercurio salirà fino a 32 gradi nelle ore centrali della giornata, con una temperatura percepita ancora di 34 gradi. Sabato 27 giugno sono attesi 30 gradi già alle 8, 32 gradi alle 14 e una temperatura percepita di 35 gradi.

Il livello 3, identificato dal bollino rosso, indica un’ondata di calore con condizioni di elevato rischio che persistono per almeno tre giorni consecutivi. In queste situazioni il caldo può provocare conseguenze sulla salute anche nelle persone sane e attive, oltre che negli anziani, nei bambini, nei malati cronici e nei soggetti più vulnerabili. Bari rientra tra le città italiane interessate dall’allerta massima insieme ad altri grandi centri urbani monitorati dal Ministero della Salute. Nel bollettino nazionale, infatti, il capoluogo pugliese figura tra le città con il più alto livello di rischio per l’ondata di calore che sta interessando gran parte del Paese.

Le autorità sanitarie raccomandano di limitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere frequentemente, evitare attività fisica intensa all’aperto e prestare particolare attenzione alle persone anziane, ai bambini e a chi soffre di patologie croniche, maggiormente esposti agli effetti delle temperature elevate.