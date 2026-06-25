Al San Nicola l’ultimo saluto a Igor Protti: venerdì sera Bari si ferma per il suo capitano

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Venerdì 26 giugno, alle 19.45, lo stadio San Nicola aprirà le porte per salutare Igor Protti. L’attaccante biancorosso, scomparso il 19 giugno a Cecina all’età di 58 anni, tornerà nel posto che più lo ha reso celebre per una cerimonia pubblica voluta da lui stesso, prima che le sue ceneri vengano disperse in mare secondo le sue ultime volontà.

I familiari accompagneranno l’urna all’interno dello stadio, che per una sera si trasformerà nel luogo dell’ultimo saluto collettivo a uno dei calciatori più amati della storia del Bari. L’ingresso è libero e gratuito. I cancelli della Tribuna Est, dal 13 al 17, apriranno alle 18.30. Le persone con disabilità, accompagnate, potranno accedere dalla porta 8 e prendere posto sulla pedana dedicata del lato ovest, la stessa utilizzata per i concerti. All’interno saranno aperti anche due punti ristoro.

Alle 18.30, in una cerimonia più intima riservata ai familiari e precedente all’evento pubblico, il sindaco scoprirà le targhe della Curva Nord per la sua intitolazione a Igor Protti.

La serata sarà condotta da Michele Salomone e vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Sabino Bartoli, degli ex compagni di squadra e degli amici di Igor, di Sandro Tovalieri e degli Ultras, ai quali sarà dedicato un momento speciale. Sono previsti anche contributi video.

Nel corso della cerimonia l’urna sarà accompagnata al centro del terreno di gioco e collocata su un apposito palco, per poi raggiungere la Curva Nord, dove verrà deposta accanto alla storica maglia.