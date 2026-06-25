Bari, sicurezza a Pane e Pomodoro: c’è la cassetta di pronto soccorso

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Una cassetta di pronto soccorso professionale per affrontare le piccole emergenze legate al primo soccorso. L’appello del Comitato di Pane e pomodoro, lanciato al Comune, è stato accolto dalla Af Medical di Bari che ha donato l’attrezzatura necessaria per assicurare tranquillità sulla spiaggia. A palazzo di Città il sindaco, Vito Leccese, ha consegnato la cassetta di pronto soccorso ai rappresentanti del Comitato.

Da oggi il materiale è operativo. Ieri sulla spiaggia l’Esercito ha montato un gazebo con personale soecializzato per fornire tutte le informazioni necessarie e distribuire materiale ad hoc. Tanti i bagnanti che hanno chiesto notizie e suggerimenti su un’eventuale carriera nelle Forze armate.