Scomparsa Miki De Ruvo, Antonio Decaro: “Per sempre appassionato a storie della nostra gente”

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Il giornalismo pugliese perde una delle sue figure storiche. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati nelle ultime ore. Tra questi quello del presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, che ha ricordato il giornalista sottolineandone il contributo professionale e umano. “La scomparsa di Miki De Ruvo ci addolora e ci unisce nel ricordo di un giornalista che è stato interprete e innovatore di un pezzo della storia dell’informazione pugliese”, ha dichiarato Decaro.

Il presidente della Regione ha ricordato De Ruvo come «un uomo che ha amato e vissuto la vita dando valore ad ogni suo giorno, evidenziando come “le sue innumerevoli e brillanti esperienze professionali potranno essere ricordate dall’intero panorama editoriale pugliese”.

“Di lui – ha aggiunto Decaro – abbiamo apprezzato in tanti la passione, l’entusiasmo e l’intelligenza con cui ha saputo cogliere le sfide che negli ultimi decenni hanno attraversato il mondo dell’informazione. Ma Miki De Ruvo era e resterà sempre un grande appassionato della vita, delle storie di questa terra e della nostra gente”.