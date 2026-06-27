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Bari, maxi sequestro di droga e armi all’Ipercoop: arsenale e 72 kg di stupefacenti

Operazione dei Carabinieri a Japigia

Pubblicato da: redazione | Sab, 27 Giugno 2026 - 10:00
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I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari, nell’ambito di un mirato servizio finalizzato alla ricerca di armi e droga, hanno rivenuto all’interno di un locale tecnico adibito a centrale frigorifera del Centro Commerciale Ipercoop “Mongolfiera” di Bari Japigia, occultati all’interno di grossi borsoni: circa 60 kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana, circa 9 kg di sostanza stupefacente del tipo hashish e 3 kg circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Nel corso della perquisizione sono state inoltre rinvenute diverse armi (5 pistole regolarmente funzionanti e ben conservate) e numerose munizioni (più di 1000 cartucce) sulle quali sono tuttora in corso approfonditi accertamenti.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati dovranno essere considerati innocenti fino a sentenza definitiva, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza.

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