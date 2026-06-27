Da Bari a Milano, un viaggio che non finisce: i numeri della comunità pugliese nel capoluogo lombardo

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Quasi sessantamila pugliesi vivono a Milano. È il dato che emerge dall’approfondimento presentato nei giorni scorsi a Palazzo Marino, nell’ambito di “Milano-Puglia Innovation Bridge”, elaborato a partire dai dati dell’Unità Servizi Statistici del Comune di Milano.

Al 31 dicembre 2025 i cittadini nati in Puglia e residenti nel capoluogo lombardo sono esattamente 59.518: 31.204 donne, pari al 52,4%, e 28.314 uomini, pari al 47,6%. Una presenza stratificata, costruita nel tempo, che oggi fa parte della composizione sociale della città. Le fasce d’età più numerose sono quella tra i 75 e gli 84 anni, con 10.362 persone, quella tra i 65 e i 74 anni, con 9.699, e quella tra i 35 e i 44 anni, con 9.478.

Il flusso continua. Tra il 2004 e il 2024 sono stati 37.277 i trasferimenti di residenza dalla Puglia a Milano, mentre 14.828 persone hanno fatto il percorso inverso. Il saldo è positivo per Milano di oltre 22.400 persone. Nel solo 2024, gli arrivi dalla Puglia sono stati 1.809, le partenze verso la Puglia 891, con un saldo di 918 persone, 543 donne e 375 uomini.

Escludendo la Lombardia, la Puglia si colloca tra le principali regioni italiane di provenienza di chi si trasferisce a Milano: con 1.809 iscrizioni anagrafiche nel 2024, si posiziona subito dopo la Campania, che ne registra 2.229, e prima di Lazio, con 1.689, e Sicilia, con 1.598.

A partire sono soprattutto i giovani. La fascia tra i 25 e i 34 anni rappresenta oltre il 56% degli arrivi nel 2024: 1.017 persone su 1.809. Allargando lo sguardo alla fascia tra i 19 e i 44 anni, la quota sale a oltre l’84% del totale. Nella sola fascia tra i 19 e i 34 anni, il saldo migratorio a favore di Milano è di 964 persone, di cui 513 donne e 451 uomini.

Significativa anche la componente femminile: nel 2024, delle 1.809 persone provenienti dalla Puglia iscritte all’Anagrafe di Milano, 950 sono donne, pari al 52,5%. Dal 2022, la componente femminile ha superato percentualmente quella maschile.

I dati anagrafici non consentono di risalire alle ragioni individuali dei trasferimenti, né di distinguere tra chi si sposta per studio, lavoro o motivi familiari. Mostrano però con chiarezza che la scelta di stabilire la propria residenza a Milano riguarda prevalentemente persone nella fase iniziale o di consolidamento del percorso adulto e professionale.

Anche il movimento nella direzione opposta merita attenzione. Nel 2024, tra chi si è trasferito da Milano alla Puglia, 251 persone avevano tra i 25 e i 34 anni e 189 tra i 35 e i 44. Le fasce più anziane pesano meno: 78 trasferimenti tra i 65 e i 74 anni, 37 tra i 75 e gli 84, 15 tra gli 85 anni e oltre. Il quadro che ne emerge è quello di una relazione ancora viva e in evoluzione tra due territori, che non si riduce al classico schema dell’emigrazione giovanile senza ritorno.

In questo flusso continuo, c’è naturalmente anche Bari. Il capoluogo pugliese è storicamente tra le città che alimentano di più la diaspora verso il Nord, e Milano ne è da decenni il principale punto di arrivo. Medici, avvocati, ingegneri, creativi, ricercatori: il profilo del barese che sceglie Milano è quello di chi parte con un titolo di studio in tasca e l’ambizione di spenderlo dove il mercato risponde meglio. Una scelta che non sempre significa abbandono definitivo — i dati stessi raccontano di un movimento a doppio senso, con persone che tornano, che investono, che mantengono radici attive. Il rapporto tra Bari e Milano, come quello tra la Puglia e il capoluogo lombardo, assomiglia sempre meno a una partenza e sempre più a una connessione.