Bari, nuovo asfalto e pista ciclabile: al via lavori su corso della Carboneria

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Prenderanno il via il prossimo 6 luglio gli interventi di ripristino definitivo della pavimentazione stradale e della pista ciclabile su corso della Carboneria. I lavori, eseguiti da Acquedotto Pugliese, prevedono la scarifica dell’asfalto esistente e la successiva posa del nuovo tappeto d’usura, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la funzionalità dell’intera sede stradale.

Per consentire l’esecuzione delle opere, dal 6 luglio al 21 agosto sarà in vigore un’ordinanza che introduce modifiche temporanee alla viabilità. In particolare saranno istituiti il divieto di sosta su entrambi i lati della strada, il restringimento della carreggiata, il senso unico alternato e, qualora necessario, il divieto temporaneo di transito.

Il periodo indicato rappresenta la finestra temporale autorizzata per l’intervento: le limitazioni saranno applicate esclusivamente per il tempo necessario allo svolgimento delle singole lavorazioni. Il cantiere sarà operativo, salvo esigenze particolari, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 17. In caso di urgenze, i lavori potranno proseguire anche nelle giornate di sabato e domenica. L’impresa incaricata provvederà all’installazione della segnaletica temporanea e adotterà tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale durante l’intervento.