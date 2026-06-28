Bari, inaugurato il murale dei ragazzi: “Sei nato per essere felice, non distrarti”

Annunci

È stato inaugurato ieri a Villa Suppa il murale “Sei nato per essere felice, non distrarti”, realizzato dai ragazzi e dalle ragazze del Centro Socio Educativo Diurno Volto Santo insieme ai volontari di Retake Bari e di Caritas Ticino. L’opera rappresenta il risultato di un percorso dedicato alla cittadinanza attiva, alla cura dei beni comuni e all’inclusione sociale attraverso l’arte e il volontariato.

La giornata si è aperta con un momento di animazione insieme ad Andrea Sibillano, fondatore del progetto “Sii felice sei a Bari”. Successivamente la Madre Priora ha illustrato le attività del Centro Volto Santo, ringraziando associazioni, volontari e sostenitori che collaborano alle iniziative educative. I partecipanti hanno poi visitato gli spazi del centro, guidati dagli stessi ragazzi insieme alle educatrici, che hanno presentato i progetti realizzati durante l’anno.

Il momento centrale dell’iniziativa è stato il taglio del nastro del murale, alla presenza della presidente del Municipio IV, Maria Chiara Addabbo. L’opera, realizzata dopo due settimane di lavoro condiviso, porta il messaggio scelto dagli stessi giovani protagonisti e vuole rappresentare un simbolo di partecipazione, inclusione e collaborazione.

La mattinata si è conclusa con un momento conviviale nel giardino della struttura. I ragazzi hanno inoltre consegnato ai volontari di Retake Bari alcuni doni simbolici, tra cui un cesto di erbe aromatiche, il calendario realizzato dal centro e quaderni personalizzati con dediche scritte a mano. “Non abbiamo inaugurato soltanto un murale, ma il risultato di un percorso umano che ci porteremo dentro per molto tempo”, ha dichiarato Annalisa Condurro, responsabile di Retake Bari. “Abbiamo costruito relazioni autentiche e dimostrato che la collaborazione genera bellezza, inclusione e senso di appartenenza. Il murale resterà nel tempo, ma anche ciò che abbiamo costruito insieme continuerà ben oltre questa giornata”. Il progetto è stato realizzato con il sostegno degli sponsor Clarizio e DB Solutions.