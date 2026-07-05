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Mesagne, scontro tra due auto: donna di 83 anni muore in ospedale

Sul posto vigili del fuoco e polizia locale

Pubblicato da: redazione | Dom, 5 Luglio 2026 - 10:13
vigili del fuoco
  • 54 sec
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Un violento scontro tra due auto si è concluso in tragedia a Mesagne, nel Brindisino, dove un’anziana di 83 anni ha perso la vita. Nell’impatto frontale sono rimasti coinvolti anche un uomo e un’altra donna, quest’ultima a bordo dello stesso veicolo della vittima.
I vigili del fuoco sono riusciti a estrarre l’83enne ancora in vita dalle lamiere, ma per lei non c’è stato nulla da fare: è morta poco dopo l’arrivo in ospedale, a causa dei gravi traumi provocati dallo scontro.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti, insieme ai vigili del fuoco, anche gli agenti della polizia locale e quelli del commissariato di Mesagne, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.

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