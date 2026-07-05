I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

Dal cantiere per la camionale, al caos viabilità a Bari, sino alla sparatoria in pieno centro a Carbonara e alla variazione del bilancio in giunta. Ecco i fatti più importanti della settimana appena trascorsa.
Domenica 28 giugno. Si sblocca il cantiere per la camionale, presto al via i lavori
Bari, da settembre al via i lavori per la Camionale
Lunedì 29 giugno. Caos viabilità a Bari, è scontro tra opposizione e maggioranza: Romito lancia un referendum
Caos viabilità a Bari, Romito lancia il referendum: “Decidano i cittadini”
Martedì 30 giugno. Si torna a sparare a Bari, paura a Carbonara
Bari, sparatoria a Carbonara. Colpi di arma da fuoco in via De Marinis: un morto
Mercoledì 1 luglio. Ancora un assalto a bancomat in Puglia, è il quarto in due giorni
Ancora un assalto a bancomat, è il quarto colpo nel Barese in due giorni
Giovedì 2 luglio. Manutenzione di strade, scuole e verde: approvato in giunta (d’urgenza) variazione al bilancio
Bari, via libera a variazione di bilancio: 16 milioni per manutenzioni di strade, scuole, verde e impianti
Venerdì 3 luglio. Ritrovato cadavere e Japigia, è un senza fissa dimora: la comunità scossa
Bari, senza fissa dimora ritrovato privo di vita a Japigia: forse un malore
Sabato 4 luglio. Bari sotto lo scacco dell’inciviltà, il bilancio dei controlli del Comune a giugno
Furbetti dei rifiuti, stretta del Comune a Bari: oltre 30 multe da mille euro