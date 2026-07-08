Bari si candida a Capitale Europea del Small Retail: online il sito ufficiale

È online da oggi www.baricapitalecommercio2027.it, il sito ufficiale della candidatura di Bari a European Capital of Small Retail 2027, il riconoscimento promosso dalla Commissione Europea per valorizzare le città che sviluppano politiche innovative a sostegno del commercio di prossimità. Il nuovo portale rappresenta la casa della candidatura: uno spazio in cui cittadini, commercianti, imprese e partner potranno conoscere il percorso che la città sta costruendo, le idee che lo guidano, i progetti, i protagonisti e le iniziative che accompagneranno Bari fino alla presentazione del dossier europeo.

Contestualmente prende il via “I Negozi del Cuore”, una call pubblica con cui il Comune di Bari invita tutti i cittadini a segnalare il negozio di prossimità a cui sono più legati.

L’iniziativa nasce per costruire una grande mappa partecipata del commercio barese, raccogliendo storie, relazioni e luoghi che rendono il commercio di prossimità parte integrante dell’identità della città. Le segnalazioni resteranno aperte fino al 1° settembre 2026 e contribuiranno alla realizzazione della prima mappa dei “Negozi del Cuore” di Bari. Al termine dell’iniziativa saranno inoltre premiati gli esercizi commerciali che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze.

Per partecipare è sufficiente compilare il modulo disponibile sul sito della candidatura all’indirizzo https://www.baricapitalecommercio2027.it/negozi-del-cuore/.

“Negli ultimi anni abbiamo provato a cambiare il modo di guardare al commercio – dichiara l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli -. Non più un comparto da sostenere soltanto nei momenti di difficoltà, ma una risorsa strategica per costruire città più vive, più sicure e più attrattive. I negozi di prossimità sono presìdi di comunità: generano relazioni, animano lo spazio pubblico, rendono riconoscibili i quartieri e contribuiscono alla qualità della vita di tutti noi.

Con il nuovo sito raccontiamo il percorso della candidatura e apriamo uno spazio che nei prossimi mesi continuerà a crescere con contributi, progetti e iniziative.

Con “I Negozi del Cuore”, invece, chiediamo ai baresi di diventare protagonisti di questo percorso, raccontando quei negozi che fanno parte della loro quotidianità e della loro storia personale. Vogliamo costruire, insieme ai cittadini, una grande narrazione collettiva del commercio barese, perché siamo convinti che proprio da queste relazioni nasca una parte importante dell’identità della nostra città”.

· European Capital of Small Retail

La European Capital of Small Retail è un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea per valorizzare le città che stanno sviluppando politiche innovative a sostegno del commercio di prossimità.

Non si tratta di un riconoscimento simbolico, ma di un percorso che individua le città capaci di costruire una visione innovativa del ruolo del commercio urbano, integrando sviluppo economico, qualità dello spazio pubblico, sostenibilità, innovazione e coesione sociale.

Le candidature vengono valutate non sulla base di un singolo progetto, ma sulla capacità di una città di dimostrare un approccio strutturato al tema del retail urbano, coinvolgendo istituzioni, imprese, università e comunità locali e sviluppando modelli che possano diventare esempi per altre città europee.

Per Bari questa candidatura rappresenta l’occasione per consolidare e portare in Europa il percorso avviato negli ultimi anni con il programma d_Bari, rafforzando una visione che considera il commercio di prossimità non soltanto un settore economico, ma un’infrastruttura civica capace di generare relazioni, sicurezza, identità e qualità della vita urbana.

Per conoscere il percorso di candidatura e partecipare all’iniziativa:

Sito ufficiale della candidatura

Call “I Negozi del Cuore”