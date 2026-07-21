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Smarrisce oro alla pompa di benzina a Bari, un ragazzo lo trova e lo restituisce: “Nicolò è l’esempio che il bene esiste”

La splendida storia a lieto fine nel quartiere Japigia: un 17enne trova preziosi d'oro persi per strada e rintraccia la proprietaria grazie ai social

Pubblicato da: redazione | Mar, 21 Luglio 2026 - 09:46
gioielli
  • 2 min

In un’epoca in cui le pagine di cronaca e i telegiornali sono fin troppo spesso riempiti da storie di eccessi, violenze o comportamenti borderline da parte delle fasce più giovani della popolazione, da Bari arriva una splendida lezione di onestà, educazione e senso civico. Una storia a lieto fine che ha commosso la comunità virtuale e reale del capoluogo pugliese, dimostrando come i sani valori siano ancora ben radicati nel tessuto sociale cittadino.

La vicenda ha avuto come teatro la trafficata stazione di servizio Eni di via Caldarola, nel cuore del quartiere Japigia. Lì, una cittadina barese  ha inavvertitamente smarrito alcuni preziosi di grandissimo valore non solo economico, ma soprattutto affettivo: diversi braccialetti e una collana d’oro. Accortasi della gravissima perdita, la donna ha affidato ai social network un disperato appello virtuale, pur sapendo quanto fosse difficile poter ritrovare oggetti simili in un punto di passaggio così frequentato da automobilisti e centauri.

Il piccolo “miracolo” di quartiere si è però materializzato la mattina successiva sotto forma di una notifica. La donna è stata infatti contattata da una concittadina, la quale le riferiva che suo figlio, il 17enne Nicolò, aveva notato e raccolto da terra i gioielli proprio nei pressi della pompa di benzina. Il giovane, anziché trattenere il prezioso bottino, non ci ha pensato due volte e ha subito avvisato la madre per risalire alla legittima proprietaria.

La restituzione del tesoro d’oro ha spinto la donna a scrivere un lungo e sentito post di ringraziamento pubblico, elogiando il gesto del ragazzo di Japigia. “Nicolò è un ragazzo di 17 anni ed è l’esempio lampante che non tutti i giovani sono inclini agli eccessi o alla violenza – ha scritto commossa la donna –. È un bravo ragazzo, un lavoratore e un figlio di persone perbene che ha di che rendere orgogliosi i suoi genitori”. Una testimonianza che si è trasformata rapidamente in un manifesto virale di speranza e positività, a riprova del fatto che, citando le parole della protagonista, “se fai del bene, il bene ritorna sempre”. La storie è raccontata sulla community Sei di Japigia se…

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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