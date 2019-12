Il progetto è nato circa 3 anni fa, promosso dalla sezione di Orta Nova delle Guardie Ambientali d’Italia: è attiva a Orta Nova la prima ambulanza veterinaria di Capitanata.

Il mezzo servirà non solo gli enti pubblici, ma anche i privati. Basterà una telefonata per chiedere assistenza per il proprio animale: i volontari della Gadit provvederanno al trasporto presso i medici veterinari disponibili. Come accade appunto per le ambulanze degli ospedali.

Il servizio è gratuito: i privati potranno devolvere un contributo che sarà utilizzato per far fronte alle spese di assicurazione e manutenzione dell’ambulanza.

