La street band del 1 Municipio ha attraversato anche via Pitagora, lì dove è presente l’ultimo mercato giornaliero di strada. Oggi il presidente del municipio, Lorenzo Leonetti, ha voluto partecipare alla manifestazione natalizia, annunciando che questo sarà l’ultimo Natale in strada per ambulanti e per i loro clienti. Sono in corso i lavori per realizzare il mercato coperto, che doveva essere pronto per questo Natale ma che ha subito ritardi a causa del ritrovamento di una serie di sottoservizi.

“I lavori per il mercato coperto – ha detto Leonetti – ci fanno ben sperare che questo sia l’ultimo Natale che gli operatori passeranno a cielo aperto. Abbiamo quindi affidato, simbolicamente, alla musica il compito di salutare questo posto: palpabile è stato l’entusiasmo dei cittadini e degli esercenti nel veder passare, forse per la prima volta, in 54 anni, una street band tra le bancarelle. È proprio il caso di dirlo: dall’anno prossimo si cambia musica”.

