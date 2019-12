Una rappresentativa dei tifosi biancorossi che anima la Curva Nord dello stadio San Nicola di Bari ha fatto visita ai piccoli pazienti del reparto oncologico del Policlinico, dell reparto pediatrico dell’ospedale San Paolo e della Comunità educativa Annibale Maria di Francia presso l’Istituto Figlie del Divino Zelo. In vista delle festività natalizie, il gruppo della tifoseria organizzata ha donato panettoni piccoli, doni e paste fatte in casa, taccuini e penne colorate per dare libero sfogo alla creatività. Non è il primo gesto di solidarietà dei supporter dei galletti che sempre nel 2019, durante la scorsa Pasqua, regalarono centinaia di uova al cioccolato.

