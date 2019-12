Il cinema internazionale arriva a San Girolamo. La casa di produzione cinematografica indiana Sithara Entertainments è in Italia per girare il film Bheeshma, e hanno scelto proprio il nuovo lungomare di San Girolamo per alcune scene con gli attori Nitin Reddy & Rashmika Mandanna. “Forse qui ancora non li conosce nessuno, ma magari a Hyderabad, in India, sono famosissimi”, commenta scherzosamente il sindaco Antonio Decaro su Facebook.

