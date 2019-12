Dopo il successo dell’evento di Natale del 15 dicembre scorso, le mamme e donne del gruppo “Doniamo in libertà dal Libertà” il 4 Gennaio 2020 dalle 18 alle 20 hanno organizzato un altro evento con la “Befana Sisina”. “Sarà una Befana alternativa del Libertà – ci spiega la promotrice dell’evento, Francesca Zicca – che insieme alle sue aiutanti massaie e alle due guardie del corpo distribuiranno dolciumi e giochi, solo ed esclusivamente a bambini bravi. Abbiamo da smaltire 300 giochi riciclati non donati a Natale ed abbiamo pensato di distribuirli per la befana. Abbiamo avviato la raccolta solidale di dolciumi (sempre con tracciabilità di scadenza). Quindi facciamo un appello a tutti di donare dolci per questo evento. Li possono portare nel negozio in via Manzoni 56 o alla pizzeria Vally in via Abate Gimma 228. Il nostro scopo è sempre quello: animare con la solidarietà questo quartiere, donare sorrisi ed incentivare i bambini ed adolescenti ad essere più buoni, più civili”. Intanto, anche se in ritardo, è arrivato ieri l’albero di Natale, fortemente voluto dalle mamme del quartiere, in piazza Risorgimento.

