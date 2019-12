«Colgo l’occasione per fare gli auguri anche ai nostri avversari, in particolare ad uno, a Raffaele Fitto: ovviamente anche lui fa parte di quei presidenti del passato che ha fatto la sua parte». Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine della conferenza stampa di presentazione degli appuntamenti legati ai festeggiamenti del Capodanno. Fitto potrebbe essere indicato dal centrodestra per sfidare Emiliano alle prossime regionali in primavera.

«Ringrazio anche lui – ha sottolineato Emiliano – perché certi risultati non nascono dal nulla: ogni sindaco, ogni presidente, si ritrova problemi che quello di prima non ha risolto e deve risolverli».

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.