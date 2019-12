In via Nizza trovata dai residenti una carcassa di un topo. Lì dove un tempo c’era il mercato (spostato in via Amendola). La denuncia è di un lettore di Borderline24 che invita il sindaco e la giunta a procedere al più presto con la sanificazione dell’area, la pulizia dei tombini e la riqualificazione della strada, come promesso in occasione del trasferimento delle bancarelle.

