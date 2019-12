Ecco cosa è capitato questo pomeriggio in via Principe Amedeo: un automobilista ha imboccato via Principe Amedeo in pieno controsenso. Enormi i disagi al traffico. In strada c’era anche una doppia fila che ha causato ulteriori rallentamenti, chiudendo completamente il flusso del traffico.

