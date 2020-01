Il Bari riparte con gli allenamenti all’antistadio in vista dell’avvio del girone di ritorno del campionato di serie C, domenica 12 dicembre in trasferta contro la Viterbese Castrense. Nel pomeriggio un gruppo di supporter ha omaggiato il tecnico biancorosso, Vincenzo Vivarini: “Buon compleanno mister!”.

In particolare una tifosa ha regalato una torta con lo stemma societario (anche se è quello della gestione Giancaspro). L’arrivo di Vivarini sulla panchina del Bari ha portato una ventata di novità per l’ambiente biancorosso: si è visto soltanto qualcosa di diverso nelle trame di gioco ma sembrano essere cambiate anche le metodologie di allenamento rispetto alla precedente gestione tecnica.

