Difficoltà operative negli uffici comunali per i servizi anagrafici. Lo segnala Giuseppe Carrieri, presidente di Bari eco city: “Assistiamo a code interminabili e gravi disservizi da troppo tempo. Sono stati addirittura stampati dei cartelli che preavvertono che quotidianamente potranno essere soddisfatte le istanze solo di pochi cittadini. Si è di fronte quindi ha un disservizio strutturale che dipende dalla cronica carenza di organico”.

Carrieri ha presentato un’interrogazione urgente al sindaco Antonio Decaro, per conoscere quali iniziative si intende adottare per risolvere una problematica che provoca disservizi per un servizio pubblico.

