Nella notte di capodanno i Carabinieri della Compagnia di Monopoli hanno arrestato in flagranza di reato B.B., 25enne del luogo, per rapina e minacce. I fatti si sono consumati poco dopo la mezzanotte quando il giovane, impiegato come cameriere in uno dei locali della movida del centro città, al termine del cenone, insieme alla sua comitiva, decideva di raggiungere una discoteca fuori città.

Ma proprio durante il tragitto si imbatteva nell’autovettura in cui viaggiava la sua ex compagna, con la quale aveva da poco interrotto la relazione sentimentale. Decideva quindi di bloccare l’auto e di far scendere la ragazza tentando di ricomporre la relazione.

Ma al deciso diniego di lei, le strappava la borsa contenente portafogli, documenti di identità e denaro contante: inoltre nel corso dell’aggressione, afferrava il telefono cellulare della donna distruggendolo a terra, e minacciandola di morte. Poi si allontanava subito dopo fra lo spavento degli amici della vittima che avevano assistito alla scena e che provvedevano ad accompagnarla in caserma per sporgere denuncia. Le immediate indagini permettevano di identificare il responsabile e di rinvenire, nel corso di una perquisizione domiciliare, tutta la merce asportata, successivamente restituita all’avente diritto, mentre l’uomo veniva, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

