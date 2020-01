Successo per l’evento della Befana “Sisina” organizzato dalle mamme del gruppo Facebook “Doniamo in libertà dal Libertà”. “Abbiamo distribuito – racconta Francesca Zicca – 200 giochi e almeno 40 chili di caramelle. Ci sono rimasti circa un centinaio di giochi e una ventina di chili di caramelle che conserveremo per il prossimo evento di Febbraio, perché il nostro gruppo Doniamo compie 2 anni e faremo una festa di compleanno/carnevale. Essere lì in piazza Risorgimento sotto nostro albero è stato per noi chiudere in bellezza queste feste! Che quest’anno al Libertà sono state magiche! Ricche di eventi grazie al Municipio e ai cittadini che hanno collaborato”.

