Un gruppo di ragazzi, nel centro di Bari a poca distanza dal teatro Petruzzelli, ha distrutto un contenitore del vetro con una bomba carta. Intorno alle 23 di ieri, 5 gennaio, sono stati esplosi almeno tre petardi: due sotto le auto in sosta e un terzo nel bidone del vetro ad angolo tra via Cotognetti e via Fiume. Lo riferiscono sui social network i residenti del quartiere Umbertino: “Dove sono i controlli che erano stati assicurati dalla Polizia Municipale?”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.