Si è sentito male improvvisamente e si è accasciato al suolo. È morto così questa sera nel negozio di Leroy Merlin a Santa Caterina un uomo di 60 anni.

Sul posto è intervenuto il 118, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. I clienti sono stati fatti allontanare per consentire i soccorsi.

