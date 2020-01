Un terremoto di magnitudo ML 2.7 è avvenuto a 5 chilometri da Andria, registrato dalla sala INGV di Roma alle 8.50. La scossa è stata registrata a 9 chilometri di profondità ed è stata avvertita in diversi comuni della Bat e anche in provincia di Bari.

Non si sono comunque registrati finora danni a persone o cose. Le scuole sono state evacuate per sicurezza. La sala operativa regionale ha Informato la Sala Italia del Dipartimento della Protezione civile ed è in contatto con l’INGV.

Il presidente Michele Emiliano continuerà a seguire l’evolversi della vicenda in contatto con i dirigenti e i tecnici della Protezione civile regionale.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.