Nuove date per il “Club del disegno”: le lezioni di disegno del Puglia Design Store partono il 22 gennaio con Massimiliano Di Lauro, che terrà il corso “Il taccuino dei disegni”.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Scuola Superiore d’Arte Applicata del Castello Sforzesco di Milano, si rivolge a tutti – semplici appassionati o esperti, adulti o under 14 – e si configura come una serie di lezioni con esperti di disegno. Si può frequentare l’intera settimana di lezioni con uno stesso tutor dal mercoledì al sabato (3 ore al giorno), oppure iscriversi al singolo workshop tematico del weekend (6 ore al giorno) con un altro insegnante.

In entrambi i casi, l’obiettivo è sperimentare e divertirsi con chi condivide la stessa passione per il disegno. Le lezioni si svolgeranno nel Puglia Design Store, all’interno dello Spazio Murat in piazza del Ferrarese a Bari. I costi variano fra gli 80 euro per il workshop del weekend, ai 100 euro per l’intera settimana di corso, ai 180 euro per il pacchetto di due settimane. Per informazioni visitare il sito www.spaziomurat.it/evento/club-del-disegno/ o contattare il numero 080 2055856. È possibile realizzare l’iscrizione online (www.eventbrite.it/e/biglietti-club-del-disegno-86503242527) o fisicamente nello store in Piazza del Ferrarese, a Bari.

Il primo corso, “Il taccuino dei disegni – Raccontare attraverso il disegno” a cura di Massimiliano Di Lauro, si svolgerà dal 22 al 25 gennaio (ore 17-20) e si focalizzerà sullo “sketchbook”, ovvero il taccuino. Il corso si pone come obiettivo quello di allenare libertà di segno, di espressione, ottenere nuove idee, capire meglio il proprio linguaggio iconico e scoprirne di nuovi ma anche di capire raccogliere i frutti dello sketchbook e applicarli al proprio lavoro. Da mercoledì 29 gennaio a sabato 1 febbraio ci sarà Carla Indipendente con il corso “Disegni consapevoli – Dall’osservazione al tratto, fino al ritratto”: quattro lezioni rivolte a chi vorrebbe incrementare le proprie capacità artistiche, a chi dice di non saper disegnare ma vorrebbe farlo (“sarete smentiti!”), principianti, appassionati e a chi vorrebbe acquisire le capacità e la sicurezza necessarie in questa disciplina

Il workshop del weekend si spostano a febbraio: il primo “Viaggio nelle tessere d’Otranto”,

da sabato 15 febbraio a domenica 16 febbraio, di Matteo Russo sarà dedicato a Mosaico Artigiano; il secondo “Orizzonte – Laboratorio di incisione e stampa”, sarà invece a cura di Maria Antonietta Palasciano e si occuperà di calcografia e xilografia.

“Club del disegno” proseguirà con altre quattro settimane di corsi e workshop a cura di vari tutor, fra cui Patrizia Mastrapasqua, Zzzabar, Carla Indipendente, Annat Zeligowski, Marianna Sansolini, Daniel Lampaca, Nicolò Loprieno e Pierpaolo Gaballo. I nuovi appuntamenti saranno comunicati in seguito.

CALENDARIO

CLUB DEL DISEGNO | Programma di gennaio e febbraio (ore 17-20)

22 – 25 gennaio

Il taccuino dei disegni – Raccontare attraverso il disegno

corso a cura di Massimiliano Di Lauro

18-19 gennaio

Orizzonte – Laboratorio di incisione e stampa

workshop a cura di Maria Antonietta Palasciano

15-16 febbraio

Viaggio nelle tessere d’Otranto – Laboratorio creativo in mosaico

workshop a cura di Matteo Russo

22-23 febbraio

Disegni consapevoli – Dall’osservazione al tratto, fino al ritratto

corso a cura di Carla Indipendente

