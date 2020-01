Missione tutta barese per Nunzia, la regina delle orecchiette, a New York dal 24 al 26 gennaio. Ad accompagnarla ci sarà anche il sindaco Antonio Decaro.

L’appuntamento si terrà allo Javit Convention Center, in occasione della 15esima edizione del “New York Times Travel Show”, evento organizzato dalla testata giornalistica New York Times.

“Tale manifestazione – si legge nella delibera di giunta che autorizza il viaggio di Decaro – è tra le più importanti e partecipate di tutto il Nord America per la promozione turistica, durante la quale si terranno 30 seminari dedicati al settore e più di 20 presentazioni culturali con la partecipazione di 150 esperti tra giornalisti e operatori del

settore”.

Poiché il mercato statunitense nel 2019 si è affermato come principale mercato extra-UE in termini di flussi turistici in Puglia, il più dinamico negli ultimi 5 anni, la Regione Puglia ha acquisito uno stand istituzionale che sarà animato dalla degustazione di vini e prodotti tipici pugliesi e da laboratori dimostrativi per la preparazione di orecchiette dal vivo, anche in risposta al recente articolo apparso sullo stesso New York Times dal titolo ‘Call it a crime of pasta’ che ha contribuito a rendere ancor più celebre la tradizione culinaria barese nel mondo.

