Due gravi incidenti stradali a Putignano. Intorno alle 9.55 nei pressi del Canale di Pirro per Fasano una automobile si è scontrata contro un compattatore della nettezza urbana. Sul posto sono giunte le ambulanze medicalizzate del 118 AVPA e i Vigili del Fuoco del turno C di Putignano.

Un altro sinistro si è verificato intorno alle 11.20 sulla strada provinciale Putignano – Gioia del Colle nei pressi dello svincolo per Acquaviva delle Fonti. In direzione Putignano un veicolo si si è ribaltato a centro strada, alla guida una donna 51 enne. Tutti i feriti e contusi sono stati ospedalizzati al Santa Maria di Putignano in codice giallo e verde.

