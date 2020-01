“Posso solo dichiarare il mio amore per l’orecchietta pugliese, grande Nunzia che ha conquistato New York”. A scrivere è Piero Armenti, fondatore de “Il Mio Viaggio a New York” che, in pochi anni, è diventato il punto di riferimento per i turisti italiani negli Stati Uniti, conquistando solo su Facebook un milione e 400mila follower.

Armenti, giornalista, ha collaborato con varie testate come Panorama. A 30 anni si è trasferito a New York e da giornalista è diventato ““urban explorer”. “Il mio viaggio a New York” è un tour operator ricettivo in tutti gli States.

Oggi ha pubblicato uno scatto con Nunzia, la regina delle orecchiette baresi, in trasferta a New York insieme al sindaco di Bari Antonio Decaro.

