Le orecchiette baresi continuano a conquistare New York. Ieri nello stand della Regione Puglia Nunzia, la regina delle orecchiette di Bari, ha preparato la pasta al fianco di Lidia Bastianich, chef e madre di Joe Bastianich. “Che gradita sorpresa” commenta Michele Emiliano. Bari e la Regione Puglia sono in missione a New York in occasione del “New York Times – Travel show”. Per l’occasione la Regione Puglia ha allestito uno stand con tutte le eccellenze del territorio. Previsto anche un banco dove Nunzia prepara dal vivo le orecchiette.

