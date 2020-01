Dopo pochi minuti dall’apertura dei lavori, il Consiglio regionale pugliese è stato interrotto dal presidente Mario Loizzo per mancanza del numero legale. Durante la votazione della proposta di legge presentata dal Movimento5Stelle per l’istituzione dell’Unità regionale per l’acquisto di energia elettrica e gas (Urae)« solamente 24 consiglieri regionali erano presenti. Per questo motivo, dopo appena sei minuti, Loizzo ha interrotto i lavori aggiornandoli tra un’ora. Già la settimana scorsa per il venir meno del numero legale l’Assemblea fu sciolta.

