Incidente in via Napoli all’altezza del Canalone. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate tre auto e ci sono feriti. Il traffico è in tilt: l’impatto è avvenuto in un orario di punta con le uscite dalle scuole e il rientro dopo il lavoro. Si registrano quindi rallentamenti in entrata e in uscita per la città. Sul posto pattuglie polizia locale per rilievi e viabilità.

