Una fiaccolata è stata organizzata questa sera nel rione Libertà da Luigi e Michele Cipriani del Movimento “Riprendiamoci il futuro”. Il corteo ha percorso alcune strade del rione Libertà, a cominciare da via Manzoni. Con questa manifestazione il movimento di Cipriani ha voluto chiedere: la riapertura del poliambulatorio Asl di via Crisanzio, la riapertura degli sportelli Anagrafe e dell’Amgas in via Trevisani, un potenziamento del centro per anziani, interventi per aiutare i negozianti, la riqualificazione di corso Mazzini, il recupero dell’immobile storico ex Istituto Nautico. Il Movimento ha chiesto anche il trasferimento di uffici comunali nella Manifattura, con il relativo risparmio dei canoni di affitto e la realizzazione di una cittadella dell’artigianato.

