Un gatto è stato avvelenato in via Bitritto. Ad accertarlo un veterinario che ha subito inviato comunicazione al Comune. La carcassa è stata trasferita al laboratorio dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata, con sede a Putignano. In attesa degli accertamenti il sindaco Antonio Decaro ha firmato una ordinanza con la quale si provvede all’installazione di segnaletica in prossimità della via Bitritto n.131 con la scritta: “Attenzione -Possibile Presenza di Esche Avvelenate”. Sì è dato mandato alla polizia locale di risalire al responsabile dell’eventuale abbandono di esce o bocconi avvelenati e all’ Amiu di provvedere alla bonifica della zona.

Foto repertorio

