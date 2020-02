La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti per la bimba di cinque mesi deceduta ieri all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. La piccola era arrivata sabato notte da Bari in condizioni critiche per una cardiopatia congenita complessa. Il pm Paola Crispo ha disposto l’autopsia. Il fascicolo verrà poi trasmesso a Bari per competenza visto che, secondo il racconto dei genitori, le negligenze mediche sarebbero avvenute nell’ospedale pugliese dove la piccola è stata operata una prima volta.

Aggiornamento – In relazione al decesso della neonata di cinque mesi avvenuto il 4 febbraio all’ospedale Gaslini di Genova, la direzione sanitaria del Policlinico di Bari ha avviato un’indagine interna per verificare il percorso diagnostico e terapeutico assicurato alla piccola durante la permanenza all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII. Il direttore generale esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia della bambina e assicura la massima disponibilità dell’azienda ospedaliera alle esigenze della magistratura.