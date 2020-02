I carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Bari, hanno proceduto a dei controlli al locale mercato ittico di Mola , elevando, nei confronti di un esercente una sanzione amministrativa per 1.500,00 euro, procedendo di conseguenza al sequestro di kg.66 di prodotti per un valore di 1.600,00 euro. Lo stesso aveva allestito una bancherella sulla quale aveva esposto merce di dubbia provenienza, in quanto priva di etichetta e di documentazione sulla tracciabilità.

