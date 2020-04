“La ripresa non sarà normale, dovremo continuare a tenere le distanze, avremo bisogno di mascherine e guanti”. Il sindaco di Bari, Antonio Decaro parla del post emergenza coronavirus. “Non immagino che in estate possiamo stare vicini di ombrellone – continua – c’è il rischio che si possa diffondere nuovamente il virus. Quindi sicuramente manterremo le distanze. Fin quando non sarà trovato un vaccino”. Decaro ha parlato delle donazioni che il Comune sta ricevendo, anche da ex calciatori del Bari. E ha poi invitato, ancora una volta, ad evitare gli assembramenti fuori dai supermercati. “Non ha senso andare ogni giorno a fare la spesa – ha detto – così si aumentano le potenzialità di contagio”.

