L’attività investigativa posta in essere dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Bari San Paolo, coordinati dalla Procura Distrettuale di Bari, ha consentito di identificare ed assicurare alla giustizia M.A., 39enne pregiudicato, contiguo al “clan Strisciglio”, gruppo criminale operante nel quartiere San Paolo, resosi responsabile di estorsione aggravata dal fatto di essere stata commessa da un appartenente ad un’associazione di tipo mafioso.

La vittima, un consulente finanziario del posto, era stata oggetto di continue minacce da parte di M.A. il quale pretendeva che gli venisse aperta e portata a termine a tutti i costi una pratica di finanziamento, mediante la produzione di documentazione falsa, nonostante non ne avesse i requisiti essenziali. Questo processo intimidatorio è andato avanti per mesi fino a quando la parte offesa, stanca ed impaurita, ha deciso di denunciare il tutto rivolgendosi ai Carabinieri che hanno così posto fine al suo calvario. Sale a 12 il numero dei soggetti arrestati negli ultimi mesi per estorsione.

