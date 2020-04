Salgono a 16 gli anziani ospitati nella Rsa ‘La Fontanella’ di Soleto, in Salento, deceduti dopo essere risultati positivi al Covid-19. Nella notte è morta una donna di 92 anni di Soleto. A causa delle criticità delle patologie di cui soffriva, di recente era stata condotta in ospedale, a Lecce, dove è deceduta. Nella residenza, da fine marzo commissariata dalla Asl, erano risultati positivi quasi tutti gli anziani ricoverati e molti operatori sanitari in servizio, tra cui la direttrice.

Intanto, da Fabio Margiglio, presidente regionale di Assoap, associazione delle strutture socio assistenziali, giunge il drammatico appello alle famiglie: “Venite a riprendervi i vostri cari, perché anche se si dovesse continuare a negare le visite ai parenti, il virus entrerà attraverso il personale asintomatico che man mano ricomincerà a vivere, ad uscire, a vedere altra gente”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.