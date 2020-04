Il Comune di Taranto ha annunciato la chiusura delle cabine per le fototessere. Come precisa Gianni Cataldino, assessore allo Sviluppo economico e polizia locale, “le cabine per le fototessere sono state chiuse ed è partita la loro sanificazione”.

“Lunedì abbiamo avviato i contatti anche con la proprietà e nelle prossime settimane procederemo alla riorganizzazione di tutte le cabine distribuite in città. Stessa operazione è stata fatta per le vecchie cabine telefoniche Telecom”, conclude Cataldino.

Una decisione unica nel panorama nazionale, resta da capire cosa si nasconde dietro al termine “indecoroso” usato nel titolo del comunicato stampa. Si tratta dell’ennesima stretta per limitare i contagi e i luoghi d’assembramento in Puglia, dai parchi alle spiagge chiusi al pubblico.

Foto Flirck – Paguro

