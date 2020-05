Ecco in che condizioni versano le fontane in piazza Europa. La denuncia è di Giuseppe Giaquinto, amministratore della pagina Facebook, “La Voce del San Paolo”. “Non si può certo dire che al San Paolo ci siano tante fontane ornamentali nelle piazze, forse le uniche sono quelle in Piazza Europa. Non mi risulta essere scaduto il contratto di Pulizia e manutenzioni delle stesse, visto che la determina parla di 2018/2020. Certo vederle in questo stato è deprimente per chi ci passa per quella piazza – denuncia – abbiamo più volte chiesto al presidente del Municipio e ai consiglieri di adoperarsi per far ripulire le vasche, ma ad oggi siamo ancora in questo stato pietoso. L’estate con il suo caldo, non aspetta nessuno e pertanto oltre ai vari disagi che già subiamo, siamo costretti a subirci anche questo stato di cose, con il proliferarsi di insetti e cattivi odori dovuti all’acqua stagnate. Mi auguro che qualcuno si muovi affinché venga messo a norma la situazione”.

