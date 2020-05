La “fase 2” a Bari purtroppo ha ridato possibilità anche a teppisti e vandali di tornare in azione: un cassonetto dei rifiuti questa mattina è stato dato alle fiamme (foto Tommy Tedone). L’assessore Pietro Petruzzelli ha commentato così su facebook: “Forse per qualche stronzo non sarebbe dovuta finire la quarantena. Chi non ha rispetto per gli altri non merita di stare con gli altri. #fase2″.

